Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 17 октября, законопроект о гарантиях трудовых прав женщин на селе, а именно о сокращенном рабочем дне, Госдума обсудит во втором чтении, сообщает ИА REGNUM.

Авторы инициативы во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным предлагают закрепить дополнительные гарантии для такой категории граждан РФ. Так, законопроект предлагает прописывать в трудовом или коллективном договоре новые условия труда. В частности, женщинам предлагают выделять один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы. Для получения такого выходного дня женщины должны написать соответствующее заявление.

Также сельские женщины имеют право на установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части.

Поправками также прописывается, что размер повышения оплаты труда, не может быть снижен по сравнению с размером повышения оплаты труда, установленным на день вступления в силу нового закона.

В апреле 2019 года предложение Минтруда увеличить продолжительность рабочего дня для женщин, работающих на селе, вызвало широкий общественный резонанс. Сейчас они трудятся по 36 часов, а не 40, как другие, но при этом получают полную зарплату, отмечают в министерстве.

Кроме того, глава правительства РФ Дмитрий Медведев предложил ввести четырехдневную рабочую неделю в России.

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