Калуга, , 18:07 — REGNUM В Калуге 16 октября министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков встретился с выпускниками городской школы № 10 и студентами калужского коммунально-строительного техникума им. И.К. Ципулина на строительной площадке жилого 19-этажного дома на улице Молодежной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Для гостей был организован мастер-класс по кладке кирпича, который провели каменщики Admoblkaluga.ru

Общаясь с молодежью, глава ведомства акцентировал внимание собравшихся на том, что область остро нуждается в собственных квалифицированных строительных кадрах.

«В последние годы в регионе активно внедряются новейшие технологии, появляются «умные» дома, управление которыми проходит с помощью гаджетов. Все это перспективно. Поэтому современный строитель должен быть настоящим профессионалом. Для того, чтобы добиться соответствующей квалификации необходимо много учиться. Связав свою жизнь со строительством, вы всегда будете востребованы», — подчеркнул Егор Вирков.

Помимо министра строительства и ЖКХ области со школьниками и студентами также пообщались сами строители: мастера и прорабы, работающие на строительной площадке, которые рассказали, по каким технологиям в городе возводятся новые дома и какие специальные высокотехнологичные материалы применяются. Также для гостей был организован мастер-класс по кладке кирпича, который провели каменщики.

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