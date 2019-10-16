Калуга, 16 октября 2019, 18:07 — REGNUM В Калуге 16 октября министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков встретился с выпускниками городской школы № 10 и студентами калужского коммунально-строительного техникума им. И.К. Ципулина на строительной площадке жилого 19-этажного дома на улице Молодежной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общаясь с молодежью, глава ведомства акцентировал внимание собравшихся на том, что область остро нуждается в собственных квалифицированных строительных кадрах.
Помимо министра строительства и ЖКХ области со школьниками и студентами также пообщались сами строители: мастера и прорабы, работающие на строительной площадке, которые рассказали, по каким технологиям в городе возводятся новые дома и какие специальные высокотехнологичные материалы применяются. Также для гостей был организован мастер-класс по кладке кирпича, который провели каменщики.
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