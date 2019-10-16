Волгоград, , 17:49 — REGNUM Волгоградский технический колледж модернизируют по стандартам Worldskills — здесь реконструируют мастерские. Учебное заведение вошло в региональный приоритетный проект «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование», став победителем конкурсного отбора Минпросвещения России сообщили 16 октября в пресс-службе администрации области.

В колледж поступила новая техника, на которой будут проводиться практические занятия: тракторы, легковые и грузовые автомобили, экскаватор-погрузчик, дорожный каток, грузовик с краном-манипулятором. Также закуплены автосканеры, тестеры, сварочное оборудование, окрасочная камера, подъёмники, стенды, компрессоры, инструментарий, инфракрасная сушилка. На обновлённых площадках волгоградским студентам покажут различные мастер-классы, а также будут проводить демонстрационные экзамены в рамках итоговой аттестации и готовить начинающих мастеров к чемпионатам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Всего в 2019 году инновационное оборудование получили уже семь профессиональных образовательных организаций.