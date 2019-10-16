Москва, , 17:58 — REGNUM Начала работу электроподстанции «Хованская» ПАО «МОЭСК», которая стала самым крупным питающим центром Новой Москвы. В запуске объекта участвовали мэр Москвы Сергей Собянин и министр энергетики России Александр Новак.

Электроподстанция «Хованская» ПАО «МОЭСК» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Павел Ливинский, Сергей Собянин и Александр Новак Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Начиная с 2012 года, в Новой Москве построено свыше 16 миллионов квадратных метров недвижимости, создано 120 тысяч новых рабочих мест, на 70% выросло число жителей. Разумеется, этот бурный рост требует адекватных инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры. Подстанция «Хованская» в полтора раза увеличит мощности электроснабжения новых территорий, создав задел для их развития на годы вперед. Важно, что для строительства подстанции было использовано отечественное оборудование», — отметил Собянин.

Мощность новой подстанции составляет 700 МВА. Таким образом она станет самым крупным питающим центром в Новой Москве. Работа объекта позволит повысить надёж­ность электроснабжения ТиНАО. При этом созданный за счёт подстанции резерв мощности обеспечит подключение новых потребителей в течение ближайших 15−20 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва подарила Владивостоку восемь подержанных троллейбусов