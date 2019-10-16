Сочи, Краснодарский край, , 17:31 — REGNUM Набережная реки Сочи в городе-курорте Сочи Краснодарского края должна быть обновлена к Новому году. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Сочи, поручение дал глава города Алексей Копайгородский.

В последний раз набережная реконструировалась в ходе подготовки к Олимпийским играм-2014: была выложена тротуарная плитка, установлено освещение и скамейки, приведены в порядок парапеты. Однако к настоящему моменту набережная требует обновления.

«Набережную реки Сочи необходимо довести до лоска, поддержать ту эстетику, которая есть в этой прогулочной зоне», — сказал Копайгородский, отметив, что в обновленном виде набережная откроется к Новому году.

В планах — ремонт и покраска парапетов, обновление скамеек, уличного освещения, подземных переходов. Также глава Сочи поручил обустроить велосипедные и беговые дорожки таким образом, чтобы это было удобно и для велосипедистов, и для спортсменов, и для прохожих.