Москва, , 17:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин внёс изменения в федеральный закон «О полиции», наделив стражей порядка правом объявлять предостережения гражданам. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно новой редакции закона, сотрудник полиции имеет право объявлять физическому лицу официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений или административных правонарушений, либо о недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Нововведение направлено на «совершенствование деятельности полиции в сфере профилактики правонарушений».

Отметим, что объявленные полицией предостережения до вступления в силу этого закона юридической силы не имеют.

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