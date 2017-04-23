Эксперт, который нашел алкоголь в крови ребенка под Кировом: ошибки нет
«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребёнок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил», — заявил медицинский эксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого мальчика.
«Он отлетел примерно на 17 метров. У него даже на лбу остался отпечаток от номерного знака автомобиля!» — рассказала RT Галина Михайловна, тётя отца «пьяного» 6-летнего мальчика.
«Экспертизу дали только 4 октября, хотя умер он 13 июля. Тело нам только через три дня отдали. Машина ехала на очень большой скорости, но совсем недалеко был пешеходный переход — максимум в 20 метрах. Все очевидцы говорят, что скорость была высокая. А ведь это населённый пункт, есть же какие-то ограничения, да ещё и пешеходный переход рядом!
Я сама видела, как номер отлетел от автомобиля, как этот водитель подошёл к трупу, как оказывал сопротивление полиции, которая приехала на место происшествия, — ведь потому, что сам майор полиции, а эти — лейтенанты и сержанты, меньше его рангами».
«Вероятно, в данном случае к ответственности будут привлечены и должностные лица. Их поведение, в том числе и предполагаемого виновника ДТП, просто не укладывается в рамки здравого смысла», — полагает Данильченко.
«За гранью добра и зла»: о «пьяном мальчике», погибшем в ДТП под Кировом
Адвокат и телеведущая Виктория Данильченко сомневается, что в крови насмерть сбитого под Кировом шестилетнего мальчика действительно был алкоголь. Она представляла в суде интересы родителей сбитого в Балашихе Алеши Шимко.
Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе
Напомним, суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе, к 10 месяцам исправительных работ.
После тщательного расследования выяснилось, что судмедэксперт произвел изъятие образца крови погибшего ребёнка ненадлежащим образом. В результате в крови был обнаружен алкоголь, которого там на самом деле и не было.
Обвиняемая в гибели ребенка в Балашихе признана виновной
Обвинение просило суд назначить Алисовой три года колонии общего режима. При этом сама подсудимая свою вину не признает и утверждала, что была совершенно трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по жилой зоне, а после наезда на ребенка вызвала карету «скорой помощи».
23 апреля 2017 года Ольга Алисова сбила ребенка в жилой зоне в Балашихе. После столкновения Алисова заявила, что сбитый ею шестилетний мальчик был пьян. В результате экспертизы судмедэксперт Михаил Клейменов установил, что в крови ребенка на момент ДТП было якобы 2,7 промилле алкоголя.
Дело о сбитом под Кировом «пьяном» мальчике глава СК взял на контроль
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик.
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал уволиться полицейского, сбившего ребенка в Кировской области, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября. По мнению Миронова, ситуация порождает вопросы этического плана.
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По предварительным данным, полицейский не имел возможности предотвратить столкновение. От работы он не отстранен.
Кровь в анализах сбитого в Кировской области «пьяного» мальчика могла забродить из-за неправильной транспортировки, считает эксперт Бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы Евгений Кильдюшов.
«0,5 промилле — это вполне возможно. При неправильном хранении при наличии гнилостных процессов в крови возможно новообразование этанола. Это известная вещь. Также это может быть связано с наличием каких-то заболеваний. Тут надо брать конкретный случай», — пояснил в интервью RT Кильдюшов.
Под Кировым завершена проверка по делу о сбитом мальчике — МВД
16 октября стали известны результаты проверки управления МВД по Кировской области по факту аварии.
Смертельная авария произошла 13 июля. Шестилетний Ваня из села Буйское Уржумского района катался на велосипеде, выехал на дорогу и попал под колеса Nissan, за рулем которого находился сотрудник полиции. Спасти ребенка врачам не удалось, он умер на месте происшествия от полученных травм.
Родственники ребенка жалуются, что за три месяца, прошедшие с момента аварии, виновника так и не задержали. Через месяц после ДТП им предложили ознакомиться с результатами судебно-медицинской экспертизы, которая обнаружила в крови мальчика 0,51 промилле этанола.
Экспертиза: в крови сбитого полицейским насмерть ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции. Об этом говорится в выводах экспертизы, опубликованной во вторник, 15 октября.
Миронов: «пьяный мальчик» в Буйском стал возможен после ДТП в Балашихе
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает сомнительной версию о выявлении алкоголя в крови погибшего в ДПТ ребенка в Кировской области, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября. Ситуация вокруг гибели шестилетнего мальчика в Кировской области стала возможна из-за безнаказанности тех, кто препятствовал расследованию смерти Алеши Шимко в Подмосковье, уверен парламентарий.
«Конечно, мы не знаем всех обстоятельств происшествия. Обнадеживает, что дело взял под контроль Следственный комитет. Но пока нам предлагают поверить в то, что абсолютно трезвый полицейский сбил «пьяного» ребенка. При этом водитель, который явно не должен был ехать быстрее 60 километров час, совершил наезд, в результате чего ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Стоит ли удивляться, что подобная версия выглядит сомнительной. И возмущение людей абсолютно справедливо», — отмечает Миронов.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела.