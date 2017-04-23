16 Октября
 
18:16

Эксперт, который нашел алкоголь в крови ребенка под Кировом: ошибки нет

«С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребёнок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил», — заявил медицинский эксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого мальчика.

18:11

«Он отлетел примерно на 17 метров. У него даже на лбу остался отпечаток от номерного знака автомобиля!» — рассказала RT Галина Михайловна, тётя отца «пьяного» 6-летнего мальчика.

«Экспертизу дали только 4 октября, хотя умер он 13 июля. Тело нам только через три дня отдали. Машина ехала на очень большой скорости, но совсем недалеко был пешеходный переход — максимум в 20 метрах. Все очевидцы говорят, что скорость была высокая. А ведь это населённый пункт, есть же какие-то ограничения, да ещё и пешеходный переход рядом!

Я сама видела, как номер отлетел от автомобиля, как этот водитель подошёл к трупу, как оказывал сопротивление полиции, которая приехала на место происшествия, — ведь потому, что сам майор полиции, а эти — лейтенанты и сержанты, меньше его рангами».

17:55

«Вероятно, в данном случае к ответственности будут привлечены и должностные лица. Их поведение, в том числе и предполагаемого виновника ДТП, просто не укладывается в рамки здравого смысла», — полагает Данильченко.

17:52

«За гранью добра и зла»: о «пьяном мальчике», погибшем в ДТП под Кировом

Адвокат и телеведущая Виктория Данильченко сомневается, что в крови насмерть сбитого под Кировом шестилетнего мальчика действительно был алкоголь. Она представляла в суде интересы родителей сбитого в Балашихе Алеши Шимко.

17:48

Осужден эксперт, нашедший алкоголь в крови ребенка в Балашихе

Напомним, суд приговорил врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова, который ошибочно установил наличие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе, к 10 месяцам исправительных работ.

17:47

После тщательного расследования выяснилось, что судмедэксперт произвел изъятие образца крови погибшего ребёнка ненадлежащим образом. В результате в крови был обнаружен алкоголь, которого там на самом деле и не было.

17:46

Обвиняемая в гибели ребенка в Балашихе признана виновной

Обвинение просило суд назначить Алисовой три года колонии общего режима. При этом сама подсудимая свою вину не признает и утверждала, что была совершенно трезва и ехала не быстрее 20 километров в час по жилой зоне, а после наезда на ребенка вызвала карету «скорой помощи».

17:43

23 апреля 2017 года Ольга Алисова сбила ребенка в жилой зоне в Балашихе. После столкновения Алисова заявила, что сбитый ею шестилетний мальчик был пьян. В результате экспертизы судмедэксперт Михаил Клейменов установил, что в крови ребенка на момент ДТП было якобы 2,7 промилле алкоголя.

17:42

Дело о сбитом под Кировом «пьяном» мальчике глава СК взял на контроль

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Кировской области, в результате которого погиб шестилетний мальчик.

17:41

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал уволиться полицейского, сбившего ребенка в Кировской области, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября. По мнению Миронова, ситуация порождает вопросы этического плана.

Читайте также: Миронов призвал убившего ребенка в Кировской области полицейского уволиться

17:40

По предварительным данным, полицейский не имел возможности предотвратить столкновение. От работы он не отстранен.

17:40

Кровь в анализах сбитого в Кировской области «пьяного» мальчика могла забродить из-за неправильной транспортировки, считает эксперт Бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы Евгений Кильдюшов.

«0,5 промилле — это вполне возможно. При неправильном хранении при наличии гнилостных процессов в крови возможно новообразование этанола. Это известная вещь. Также это может быть связано с наличием каких-то заболеваний. Тут надо брать конкретный случай», — пояснил в интервью RT Кильдюшов.

17:39

Под Кировым завершена проверка по делу о сбитом мальчике — МВД

16 октября стали известны результаты проверки управления МВД по Кировской области по факту аварии.

17:36

Смертельная авария произошла 13 июля. Шестилетний Ваня из села Буйское Уржумского района катался на велосипеде, выехал на дорогу и попал под колеса Nissan, за рулем которого находился сотрудник полиции. Спасти ребенка врачам не удалось, он умер на месте происшествия от полученных травм.

17:35

Родственники ребенка жалуются, что за три месяца, прошедшие с момента аварии, виновника так и не задержали. Через месяц после ДТП им предложили ознакомиться с результатами судебно-медицинской экспертизы, которая обнаружила в крови мальчика 0,51 промилле этанола.

17:35

Экспертиза: в крови сбитого полицейским насмерть ребенка нашли алкоголь

В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции. Об этом говорится в выводах экспертизы, опубликованной во вторник, 15 октября.

17:30

Миронов: «пьяный мальчик» в Буйском стал возможен после ДТП в Балашихе

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает сомнительной версию о выявлении алкоголя в крови погибшего в ДПТ ребенка в Кировской области, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября. Ситуация вокруг гибели шестилетнего мальчика в Кировской области стала возможна из-за безнаказанности тех, кто препятствовал расследованию смерти Алеши Шимко в Подмосковье, уверен парламентарий.

«Конечно, мы не знаем всех обстоятельств происшествия. Обнадеживает, что дело взял под контроль Следственный комитет. Но пока нам предлагают поверить в то, что абсолютно трезвый полицейский сбил «пьяного» ребенка. При этом водитель, который явно не должен был ехать быстрее 60 километров час, совершил наезд, в результате чего ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Стоит ли удивляться, что подобная версия выглядит сомнительной. И возмущение людей абсолютно справедливо», — отмечает Миронов.

17:28

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела.