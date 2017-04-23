«Он отлетел примерно на 17 метров. У него даже на лбу остался отпечаток от номерного знака автомобиля!» — рассказала RT Галина Михайловна, тётя отца «пьяного» 6-летнего мальчика.

«Экспертизу дали только 4 октября, хотя умер он 13 июля. Тело нам только через три дня отдали. Машина ехала на очень большой скорости, но совсем недалеко был пешеходный переход — максимум в 20 метрах. Все очевидцы говорят, что скорость была высокая. А ведь это населённый пункт, есть же какие-то ограничения, да ещё и пешеходный переход рядом!

Я сама видела, как номер отлетел от автомобиля, как этот водитель подошёл к трупу, как оказывал сопротивление полиции, которая приехала на место происшествия, — ведь потому, что сам майор полиции, а эти — лейтенанты и сержанты, меньше его рангами».