Аддис-Абеба, , 21:12 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед представит свою книгу, посвященную идее единства эфиопского народа и необходимости совместной работы властей и жителей страны, под названием «MEDEMER» (Синергия) 19 октября 2019 года. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Церемония запуска книги в продажу будет проходить одновременно в 20 городах Эфиопии, включая Аддис-Абебу, Адаму, Джимму, Бахыр-Дар, Хавассу, Дыре-Дауа, Гамбеллу, Асоссу, Джигджигу, Семеру и Харар.

Цена книги, написанной на амхарском, языке оромо и английском языках, составляет 300 эфиопских бырров (около 9 долларов США). Английская версия книги выйдет через три месяца после официальной публикации книги.

Пресс-секретарь Канцелярии премьер-министра Ныгусу Тыляхун заявил журналистам, что на данный момент напечатано около миллиона экземпляров книги. Он добавил, что доход, полученный от продажи книги, будет использован для строительства школ в разных частях страны.