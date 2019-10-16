Рига, , 17:01 — REGNUM Министерство юстиции Латвии опубликовало результаты уже третьей проверки страны со стороны представителей рабочей группы Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (OЭСР). Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на документ.

В документе говорится, что риски трансграничного отмывания средств и возможности брать взятки в Латвии по-прежнему высоки. Представители OЭСР указывают, что «позитивные изменения в законодательстве страны» должны успешно перетечь в «практическую плоскость». Следующий аудит Латвии пройдёт осенью 2021 года.

Напомним, с 2014 года, когда страна присоединилась к Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц и отмывании денег при совершении международных сделок, ни одно дело о даче взяток иностранным чиновникам не было доведено до суда.

Общее заключение экспертов включает в себя 44 рекомендации для властей Латвии, которые необходимо реализовать, чтобы выполнить все требования Конвенции. Одна из главных рекомендаций состоит в том, чтобы обеспечить достаточное финансирование и координацию действий всех правоохранительных служб, задействованных в этой сфере. Кроме того, властям Латвии рекомендовано серьёзно увеличить размер штрафов за подобные правонарушения и усилить общий надзор и контроль за финансовой отраслью.