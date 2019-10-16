Красногорск, 16 октября 2019, 16:59 — REGNUM В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии поступило новое оборудование для спасения новорожденных. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
В отделение неонатологии поступили три аппарата искусственной вентиляции легких, инкубатор-трансформер для новорожденных и транспортный инкубатор. Общая стоимость оборудования составляет 18,5 млн рублей.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ступинской центральной районной клинической больнице спасли двухлетнего ребёнка, отравившегося каплями для носа.
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