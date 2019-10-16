Сухум, , 16:48 — REGNUM Правительство Москвы передало военному госпиталю в Сухуме медицинское оборудование на сумму более 300 тысяч рублей. Акция состоялась в рамках субсидии на оказание медицинской помощи российским соотечественникам, проживающим за рубежом, при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы. Об этом 16 октября сообщает «Апсныпресс».

Торжественная передача медицинских изделий индивидуального пользования центральному военному госпиталю Министерства обороны Абхазии прошла в конференц-зале МКДЦ «Дом Москвы».

Центральный военный госпиталь министерства обороны является многопрофильным лечебным учреждением, оказывающим экстренную и специализированную плановую хирургическую и терапевтическую помощь военнослужащим Министерства обороны Абхазии, военнослужащим, а также членам их семей подразделений Министерства обороны РФ и Погрануправления ФСБ РФ, дислоцирующимся на территории Абхазии. Кроме того, в госпитале оказывают медицинскую помощь ветеранам ВОВ 1941—1945 годов и ветеранам боевых действий в Афганистане и Абхазии.