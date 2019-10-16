Симферополь, 16 октября 2019, 16:52 — REGNUM В Симферополе на полторы недели перекроют дорогу на бульваре им. Франко из-за ремонта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 октября сообщили в пресс-службе администрации города.
По словам чиновников, работы проводятся в рамках региональной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги Республики Крым».
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня по 1 октября на этом участке уже перекрывали движения транспорта. Помимо этого, в городе закрыта ул. Толстого из-за капремонта моста и улица Розы Люксембург (Александра Невского).
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