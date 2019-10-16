Канберра, , 17:07 — REGNUM Юмористическая игра Untitled Goose Game взяла награду «Игра года» на премии Australian Game Developer Awards. Об этом 16 октября сообщает сайт gamesindustry.biz.

Помимо этого, игра также победила в номинации «Лучший звуковой дизайн». Разработчики рассказали, что им удалось продать больше 100 тыс. копий Untitled Goose Game спустя всего две недели после релиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, игрок с ником Seig смог пройти Untitled Goose Game меньше, чем за четыре минуты. В своём прохождении он использовал ошибки программного кода и, таким образом, сокращал расстояние.

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