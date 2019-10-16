Магас, , 16:41 — REGNUM В Ингушетии организовали конкурс на лучшее чтение Корана. Он состоится 24 октября во дворце культуры Сунженского района. К его участию приглашены «лица мужского пола, обучающиеся в медресе или исламских вузах Республики Ингушетия», говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Конкурс проводится в целях приобщения молодежи к духовным ценностям ислама, повышения уровня религиозных знаний, а также в целях духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Его организаторами выступают благотворительный фонд «Вошал» и министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

Победители будут определены в двух возрастных категориях: 7−15 лет и 15−30 лет. Призеров обещают наградить ценными подарками и денежными призами.

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