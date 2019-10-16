Село Детчино, Калужская область, , 16:38 — REGNUM Калужские активисты Общероссийского народного фронта направили обращение властям Малоярославецкого района с просьбой обеспечить теплом жителей многоквартирного дома № 2 по улице Киевской в селе Детчино. Как выяснили общественники, граждане, среди которых в основном пожилые люди, уже почти месяц живут без отопления, сообщил 16 октября корреспонденту ИА REGNUM член регионального штаба ОНФ в Калужской области Владимир Потапов.

В мае 2019 года администрация сельского поселения инициировала процесс отключения дома от расположенной рядом модульной котельной с последующим переводом жителей на индивидуальное отопление. Местные власти передали жителям газовые котлы. Части граждан срезали в помещениях трубы центрального отопления. Однако провести в дом новые коммуникации до сих пор не удалось. Дело в том, что общедомовое имущество, включая вентиляционные и газовые каналы, находится в неудовлетворительном состоянии. Управляющая компания ситуацию не контролирует, отказавшись от дома еще летом.

Активистам ОНФ жители рассказали, что им не показали проекты подключения газового оборудования, и люди сомневаются, что эти документы вообще существуют. В сложившихся условиях администрация сельского поселения приняла решение об установке в доме внешней вентиляции. При этом чиновники предложили жителям собственными силами проделать в фасадных стенах отверстия, чтобы оборудовать вентиляционные каналы — людям предложено самостоятельно искать подрядчика для этой работы.

Рядом находится еще один двухэтажный дом, который без проблем отапливается котельной. В этом здании перейти на индивидуальное отопление жителям не предлагали, поскольку дом признан аварийным и подлежит сносу. «В качестве причины перехода на индивидуальное отопление называлась необходимость экономии, котельная работала в убыток. И сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Аварийный дом продолжит отапливаться убыточной котельной еще неопределенное время, а соседний дом оставили как без центрального, так пока и без индивидуального отопления», — сказал Владимир Потапов.

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