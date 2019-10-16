Симферополь, , 16:23 — REGNUM В Симферополе демонтировали здание торгового центра «Куб» на площади им. Куйбышева. Об этом ИА REGNUM 16 октября сообщил замначальника департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Алексей Калистратов.

«Здание полностью демонтировано. Подрядчику потребуется около недели на вывоз строительного мусора и уборку территории», — отметил Калистратов.

Как сообщало ИА REGNUM, незаконный торговый центр начали демонтировать 26 августа, пообещав закончить работы через пять-шесть недель. По словам вице-премьера правительства РК Евгения Кабанова, на месте здания будет зона общественного отдыха.

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