Рига, , 16:21 — REGNUM Представители Государственной трудовой инспекции (VDI) в Латвии провели опрос служащих в системе государственного управления. В нём приняло участие 4 тыс. служащих из 150 учреждений. Об этом сообщил портал LSM.

Так, 70% опрошенных признали, что в результате постоянного стресса их здоровье ухудшилось. Выяснилось, что ежедневно, при обслуживании населения, чиновники сталкиваются с «эмоциональным насилием».

Данные опроса свидетельствуют, что 99% служащих чувствуют высокую степень ответственности, отмечая при этом «рост нагрузок и сокращение времени для выполнения поставленных задач». Треть опрошенных считает, что критика со стороны посетителей в их адрес необоснованна.

Журналисты отмечают, что большая часть принявших участие в анкетирование проработали в системе госуправления 10 и более лет.