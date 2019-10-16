Стокгольм, , 17:06 — REGNUM Компания Paradox Interactive временно закрыла мобильную игру Stellaris: Galaxy Command из-за разгоревшегося вокруг неё скандала. Об это издатели рассказали в Twitter-аккаунте проекта 15 октября.

https://twitter.com/StellarisMobile/status/1184201774661537792

Представители Paradox признали свою ошибку и пообещали исправить её, как можно скорее. Из-за этого игра будет временно недоступна для геймеров.

Напомним, после релиза Stellaris: Galaxy Command игроки обвинили разработчиков в плагиате. Оказалось, что студия Game Bear Technology (создатели проекта) использовала для своей игры концепт-арт из Halo 4.

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