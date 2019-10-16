Миннеаполис, США, , 16:14 — REGNUM Согласно новому отчету аналитиков инвестиционной компании Piper Jaffray платформа YouTube стала более популярной в подростковой среде, чем потоковый сервис Netflix.

Проведённый ими опрос показал, что 37% молодых пользователей предпочитают смотреть видео на YouTube. Стоит отметить, что Netflix не сильно отстал от лидера, предпочтение этой платформе отдали 35% респондентов.

По мнению экспертов, подобный результат обусловлен тем, что YouTube предоставляет подросткам более богатый выбор контента, в том числе такого, как музыкальные клипы, игровые трансляции и видео различных блогеров. Тем не менее Netflix продолжает оставаться лидером среди потоковых сервисов, предлагающих платную подписку.

Читайте также: Ninja потерял корону Mixer: стример опустился на второе место по просмотрам

Ранее ИА REGNUM сообщило, что крупнейшая в мире сеть кинотеатров AMC запустит собственный потоковый сервис. Его пользователи получат доступ к около 2 тыс. различных фильмов.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупнейшая сеть кинотеатров AMC запустит собственный потоковый сервис