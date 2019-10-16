Магас, , 16:12 — REGNUM В Ингушетии стал фигурантом уголовного дела бывший глава администрации сельского поселения Мужичи. Его обвинили в преступлении, совершенном им более 12 лет назад, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе прокуратуры по республике.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как было установлено в суде, чиновник присвоил себе незаконно земельный участок общей площадью 4 тыс. квадратных метров. Для этого в 2007 году он внес в похозяйственную книгу администрации ложные сведения том, что участок якобы принадлежит ему на правах бессрочного пользования. Сумма ущерба, нанесенная действиями обвиняемого, превысила 700 тыс. рублей.

За мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере, экс-главу села лишили свободы на три года условно с испытательным сроком 2,6 года. При этом его обязали вернуть в муниципалитет незаконно привоенный земельный участок.