Вашингтон, , 16:15 — REGNUM Геймер с ником DeltaTwoForce смог встроить рабочий эмулятор консоли Nintendo Entertainment System (NES) в игру Minecraft. Об этом он рассказал на Reddit 15 октября.

При использовании модификации DeltaTwoForce в Minecraft появляется миниатюрная ретро-консоль, позволяющая запускать классические игры для NES. Свою разработку моддер разместил в сети для свободного использования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, геймеры нашли необычную особенность в последнем обновлении Minecraft. Как оказалось, при помощи блоков мёда персонаж игрока может заниматься паркуром.

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