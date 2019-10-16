Тула, , 16:06 — REGNUM Участок Щёкинского шоссе в Туле закроют для проведения ремонтных работ в связи с обнаружением карстового провала. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба администрации города.

Провал был выявлен в ходе обследования в районе центра активного отдыха «Долина — Х». Для его ликвидации решено провести ремонтные работы, для этого на участке от ул. Киреевской до ул. Шевченко (мкрн Первомайский) с 18 октября введут ограничение движения автотранспорта. Завершить ремонтные работы (подрядчик ООО «Урожай71») планируют до конца декабря.

На период проведения ремонтных работ основной поток автотранспорта направят через Орловское шоссе и ул. Шоссейную с выходом на проспект Ленина. Аналогичный маршрут — и для движения в обратном направлении. Также власти предупредили об изменении схемы движения маршрутов общественного транспорта, для этого планируется ввести дополнительную остановку напротив остановки «Косогорский мост».