Челябинск, , 16:06 — REGNUM В Челябинской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Под следствием находится 50-летний житель Челябинска. Представители СКР считают, что ночью 13 октября он открыл по троим гражданам огонь из пистолета. Это произошло в Курчатовском районе во время бытового конфликта.

Ему предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас гражданин арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 13 октября в Курчатовском районе огнестрельные ранения получили три человека. Один из них позднее скончался.

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