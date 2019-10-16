Челябинск, 16 октября 2019, 16:06 — REGNUM В Челябинской области местному жителю предъявлено обвинение в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.
Под следствием находится 50-летний житель Челябинска. Представители СКР считают, что ночью 13 октября он открыл по троим гражданам огонь из пистолета. Это произошло в Курчатовском районе во время бытового конфликта.
Ему предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас гражданин арестован.
Как сообщало ИА REGNUM, ночью 13 октября в Курчатовском районе огнестрельные ранения получили три человека. Один из них позднее скончался.
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