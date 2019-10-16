Москва, , 16:50 — REGNUM Чтобы профессия медработника стала престижной, а проблема дефицита кадров в здравоохранении была решена, минимальная зарплата врача должна составлять 150 тысяч рублей в месяц. Об этом 16 октября заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM во время пресс-конференции в Москве.

По его словам, в «майских указах» президента России Владимира Путина отмечено, что средняя зарплата врача должна быть в два раза выше среднего показателя по региону. Этот уровень абсолютно оправдан и справедлив. Однако зачастую в медучреждениях, где формально выполнили указы президента, реальное положение врачей остаётся весьма плачевным.

Причина в том, что отдельные главные врачи медучреждений повышают среднюю зарплату по учреждению за счёт назначения высокой оплаты себе, своим заместителям, родственникам и друзьям. Поэтому рациональнее устанавливать не средний, а минимальный уровень зарплаты врачей и повышать его.

«Нужно говорить о минимальной зарплате в 150 тысяч рублей в месяц», — отметил Гальперин.

При таком уровне зарплат квалифицированных врачей дефицита кадров в системе здравоохранения удастся избежать.

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