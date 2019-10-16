Вильнюс, , 15:55 — REGNUM Европейское статистическое агентство Евростат сегодня, 16 октября, представило своё традиционный ежегодный обзор о финансовом положении граждан в разных странах Евросоюза, из которого следует, что в Литве за десять лет, с 2008 по 2018 год, число жителей, живущих на гране черты бедности или за её гранью, не изменилось и по этому показателю Литва остаётся среди самых отстающих стран ЕС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно этим данным, 28,3% жителей Литвы живут на грани бедности. Хуже по версии Евростат ситуация только в Латвии (28,4%), Греции (31,8%), Румынии (32,5%) и Болгарии (32,8%).

При этом за это время в поисках лучшей жизни в более развитых странах ЕС Литву покинуло несколько сотен тысяч граждан.