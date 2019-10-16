Уфа, , 15:55 — REGNUM Улица Симферопольская появится в Кировском районе Уфы. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба городского совета.

Отмечается, что данное решение было принято на 46 заседании городского совета. В ходе обсуждения депутаты приняли решение о наименовании 12 новых улиц в Советском, Калининском, Октябрьском и Кировском районах Уфы.

По словам чиновников, улица Симферопольская будет расположена в микрорайоне Кузнецовский затон.

Напомним, что в начале текущего года в доме правительства Башкирии было подписано соглашение о сотрудничестве между администрациями городов Уфы и Симферополя.