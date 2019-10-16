Махачкала, , 15:52 — REGNUM Пять человек попали в больницу в Дагестане с подозрением на заражение сибирской язвой. У четырех из них диагноз подтвержден лабораторно, сообщил 16 октября на своей странице в Instagram председатель правительства республики Артём Здунов.

«У всех больных имеет место кожная форма заболевания, у четырех из них с предварительным лабораторным подтверждением диагноза. Больные получают весь комплекс процедур, состояние с положительной динамикой», — написал премьер.

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Напомним, накануне минздрав и Роспотребнадзор Дагестана сообщали о трех жителях села Новокули Новолакского района, госпитализированных в республиканский центр инфекционных болезней. Отмечалось, что у двоих мужчин диагноз подтвердился, у супруги одного из них — ещё нет.

Все заболевшие участвовали в разделкн туши зараженного бычка, который был куплен за пределами села Новокули. Сейчас специалисты, в том числе с привлечением правоохранительных органов, устанавливают владельца скота.

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