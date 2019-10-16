Рязань, , 15:51 — REGNUM До конца 2019 года архитектурная подсветка зданий появится более чем на 20 объектах в каждом районе Рязани, сообщили 16 октября в пресс-службе мэрии. Так, освещение установят на академии ФСИН России, на фасаде Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова на улице Ленина, подсветят Николо-Ямской Храм, церковь Царственных Страстотерпцев и другие здания.

С августа 2019 года ночью подсвечивают здания городского клинического родильного дома №2 и железнодорожного вокзала «Рязань-2», городские школу №6 и детскую поликлинику №7, Рязанский государственный радиотехнический университет, гостиницу «Ока», а также автосалон на улице Горького. Лампы приобретались префектурами совместно с организациями и предприятиями различных видов собственности.

Всего за 2019 год фасадная подсветка появилась более чем на 60 объектах по всему городу.