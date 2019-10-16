Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Петербургский «Пассажиравтотранс» предложил отменить плату за багаж при проезде на маршрутах № 39 и 39Э, которые курсируют от станции метро «Московская» до аэропорта «Пулково».

Новый автобус в «Пулково» «Пассажиравтотранс»

В настоящее время, по Правилам пользования наземным пассажирским транспортом, по сумме трех измерений размер бесплатного багажа не должен превышать 120 см. За превышение этих параметров приходится платить как за человека.

«Пассажиравтотранс» предлагает комитету по транспорту Санкт-Петербурга отменить плату за провоз багажа, превышающего норму бесплатной ручной клади.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, сегодня, 16 октября, на маршруты до «Пулково» вышли 10 новых автобусов, закупленных в 2019 году.

Они рассчитаны на перевозку до 170 пассажиров, оборудованы кондиционером и приспособлены для маломобильных граждан. В салонах есть зарядки для мобильных устройств, на табло транслируется информации о вылетах и прилетах. Поездку можно оплатить по банковской карте.