Москва, , 15:50 — REGNUM Реформа здравоохранения в России вместо позитивных результатов обернулась существенными проблемами. Об этом 16 октября заявил общественный деятель, фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я не считаю это реформой, я считаю это диверсией, когда сперва произошло массовое сокращение персонала в больницах, в скорой помощи, а после этого почему-то заговорили о дефиците кадров и начали говорить, что приедут мигранты работать сюда», — отметил Беляков.

Также эксперт отметил, что после повышения зарплаты работников медучреждений в Москве среди представителей городской системы здравоохранения осталось очень мало москвичей: их места заняли жители других регионов. Однако создание единой зарплатной сетки по территории всей страны тоже сулит системе здравоохранение серьёзные проблемы: есть риск, что в таком случае некому будет работать в крупных мегаполисах вроде Москвы и Санкт-Петербурга, где аренда жилья существенно дороже, чем в небольших населённых пунктах.

«Мне иногда кажется: то, что происходит сейчас, делается намерено, — уже врачи отделениями увольняются. Как будто освобождают места для других врачей, более дешевых, более покладистых», — сообщил Беляков.

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