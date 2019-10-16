Красногорск, , 16:20 — REGNUM В Люберцах управляющая компания вернула жителям многоквартирного дома более 2,2 млн рублей переплаты за отопление. Об этом сообщает 16 октября пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Жители дома №1 корпус 2 на Школьной улице в поселке Октябрьский городского округа Люберцы обратились с жалобой на нарушение правил предоставления коммунальных услуг со стороны управляющей компании «Корпорация Альянс». Компания не произвела корректировку платежей за отопление по итогам 2018 года. В Общая сумма переплат составила 2,2 млн рублей.

«Управляющие организации обязаны провести сверку начислений за жилищно-коммунальные услуги непосредственно при обращении жителя к ним. Если обнаруживается ошибка — документы с верными суммами должны быть выданы немедленно», — заявила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области проверили детские игровые площадки в девяти муниципальных образованиях региона.

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