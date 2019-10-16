Токио, , 15:42 — REGNUM По мобильной ролевой игре Final Fantasy Brave Exvius поставят мюзикл. Об этом сообщило игровое издание Kotaku 15 октября.

Мюзикл покажут только в Японии: с 6 по 15 марта 2020 году в Токио, а с 20 по 29 марта в Кобе. Автором проекта является Фумия Мацузаки, ранее работавший над представлением по Super Danganronpa 2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разработчики ремастера игры Final Fantasy 8 подвергли проект цензуре. Фанатов серии возмутило то, что одежду женских персонажей сделали менее открытой.

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