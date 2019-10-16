Москва, , 15:28 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о ликвидации роуминга между Россией и Белоруссией, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Внесенным в Госдуму депутатами фракции ЛДПР законопроектом предусматривается отмена «национального роуминга» и закрепление «единого тарифа» на оказываемые операторами связи услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа, а также на телефонные соединения между абонентами на территориях Союзного государства.

Профильный комитет Госдумы по информполитике выступил против инициативы: распространение норм противоречит преамбуле закона «О связи», который распространяет свое действие на территорию РФ и территории, находящиеся под ее юрисдикцией, также отсутствует соглашение либо договор между странами о едином ценообразовании и пропуске трафика. Комитет счет принятие закона преждевременным. Большинство депутатов согласились с позицией профильного комитета, законопроект был отклонен.