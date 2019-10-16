Черкесск, , 15:26 — REGNUM В Карачаево-Черкесии перебрались на работу в сельскую местность 10 специалистов-медиков. Они стали участниками программы «Земский доктор», получив по 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Среди специалистов — анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, педиатр, эндокринолог, хирург, уролог и другие.

Напомним, в 2018 году в села Карачаево-Черкесии по программе «Земский доктор» были привлечены 64 врача. Как сообщал в начале 2019 года министр здравоохранения КЧР Казим Шаманов, до 2024 года в республике планируется привлечь к участию в программе «Земский доктор» порядка 50 высококвалифицированных медиков.