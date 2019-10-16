Киев, , 15:34 — REGNUM В колонном зале Киевсовета состоялся вечер памяти, посвящённый годовщине со дня убийства одного из главарей украинских националистов Степана Бандеры, сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко 16 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также опубликовал фото с мероприятия, на одном из которых стоит мужчина с шевроном третьей танковой дивизии СС «Totenkopf» (Мёртвая голова — ИА REGNUM) на рукаве.

«Среди гостей мероприятия замечен мужчина, с эсэсовским шевроном. Таким образом, сразу можно сделать вывод, что «европейская» страна Украина никакого отношения к фашизму «не имеет», — прокомментировал фотографию Журавко.

Бандера был убит в Мюнхене советским агентом Богданом Сташинским 15 октября 1959 года.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт группы «Сокыра Перуна», которая «прославилась» песнями, отрицающими Холокост.

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