Волгоград, , 15:31 — REGNUM В Волгоград завершили расследование уголовного дела, совершённого шесть лет назад. 38-летний подозреваемый напал на человека, затем вывез в дачный посёлок, вымогал у него деньги за освобождение. Сообщников злоумышленника удалось задержать, а мужчина несколько лет скрывался от правоохранительных органов и был задержан весной 2019 года в Португалии, сообщили 16 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В начале 2013 года обвиняемый с сообщниками ворвались в квартиру некоего гражданина, находящегося в федеральном розыске за хищение крупной суммы денег — злоумышленники посчитали, что он не станет обращаться в полицию. У потерпевшего они забрали 750 тысяч рублей, пару золотых часов общей стоимостью почти миллион рублей, 80 тысяч евро, золотые украшения, документы на дорогостоящие автомобили и мотоцикл, а также ключи от транспортных средств и несколько комплектов зимней резины для иномарок. Затем подельники вывезли мужчину на арендованную дачу в Советском районе Волгограда, приковали его наручниками к стене и пытали неделю, вымогая ещё 20 миллионов рублей. Потерпевшему удалось сбежать, его друзья к этому моменту сообщили в полицию об исчезновении. Мужчина сам написал заявление о похитителях, но оперативник уголовного розыска не зарегистрировал этот документ и пообещал потерпевшему раскрыть преступление за миллион рублей. Майор полиции получил от пострадавшего 900 тысяч рублей, а от одного из найденных преступников ещё 500 тыс. рублей. «Оборотня в погонах» разоблачила служба собственной безопасности, сейчас он отбывает наказание в колонии.

Всех причастных к похищению установили и осудили. Последнего подозреваемого задержали весной 2019 года в Португалии, а затем экстрадировали в Волгоград. Уголовное дело направили в суд.