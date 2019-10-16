Уфа, , 15:25 — REGNUM Факт подачи заявления, в котором содержалась заведомо ложная информация о преступлении, выявили полицейские в Уфе. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в конце сентября в полицию обратился молодой человек и сообщил об угоне своего автомобиля. Стражи порядка приняли его заявление и начали расследовать данное преступление, в ходе которого они выяснили, что на самом деле никакого угона не было.

По словам правоохранителей, 32-летний уфимец изначально предоставил стражам порядка сведения, которые не советовали реальному положению дел.

По версии следствия, подозреваемый, управляя своим автомобилем, совершил ДТП и скрылся с места происшествия. После чего он испугался и написал заявление в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.