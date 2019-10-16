Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Компания Riot Games анонсировала новую игру под названием «Проект А». Первый трейлер тактического шутера появился на официальном YouTube-канале компании 15 октября.

Разработчики сообщают, что в «Проекте А» игроки будут управлять уникальными персонажами с различными способностями. Одной из своих главных задач создатели проекта считают борьбу с читерами (игроками, которые используют дополнительные программы для победы).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Riot Games также анонсировала выход анимационного сериала по вселенной игры League of Legends. Его премьера состоится в 2020 году.

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