Москва, , 15:19 — REGNUM В России ужесточили наказание за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов, занесённых в Красную книгу РФ. Соответствующий федеральный закон «О внесении изменений в статью 258 Уголовного кодекса Российской Федерации» подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Согласно документу, за незаконный отлов, содержание, приобретение, хранение и продажу редких животных и биоресурсов сроки принудительных работ и лишения свободы увеличиваются с четырёх до пяти лет.

«Деяния, предусмотренные этой статьей, предлагается отнести к преступлениям средней тяжести и тяжким преступлениям, что позволит […] в случае необходимости избирать меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в документе.

Также документом ужесточается наказание за использование служебного положения при совершении преступления. Так, из статьи 258.1 УК РФ исключена ссылка на понятие «должностное лицо». Одновременно увеличиваются сроки лишения свободы с пяти до шести лет.

Также статья дополнена новым квалифицирующим признаком «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».

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