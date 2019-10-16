Красногорск, , 15:22 — REGNUM В Московской области проверили детские игровые площадки в девяти муниципальных образованиях региона. По итогам инспекции устранены недостатки содержания 27 игровых площадок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Госадмтехнадзора региона.

По словам начальника ведомства Олега Баженова, проверки проходили в девяти муниципалитетах с 7 по 11 октября. Устранены проблемы в Ленинском, Коломенском, Егорьевске, Зарайске, Орехово-Зуеве, Озерах, Краснознаменске, Луховицах и Талдоме.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Красногорске жители выстраиваются в очередь, чтобы перейти дорогу по «зебре».

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