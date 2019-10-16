Москва, , 15:19 — REGNUM Инициатива с привлечением иностранцев в систему здравоохранения РФ грозит России массовым притоком низкоквалифицированных врачей. Об этом 16 октября заявил президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Во всем мире программы составлены иначе. Там привлекаются наиболее сильные кадры из других стран, если он обладает особыми знаниями. Многие страны имеют программы переподготовки иностранных врачей. Но давайте говорить честно, в Россию не поедут те врачи, которые имеют возможность обосноваться в развитых странах», — сказал Гальперин.

Причина этого в том, что уровень заработка врачей в России, по словам Гальперина, в десятки раз ниже, чем в странах Запада. Поэтому, если создать условия для миграции иностранных медработников в РФ, начнётся массовый приток медработников с низкой квалификацией.

«Получается средний уровень российского врача будет ниже, чем мировой», — подчеркнул эксперт.

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