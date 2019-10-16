Ростов-на-Дону, 16 октября 2019, 15:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону волнистый попугай заболел опасным для человека орнитозом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ветеринарии 16 октября.
В ветслужбу обратился горожанин, купивший волнистого попугая. По результатам лабораторного исследования у павшей птицы был обнаружен орнитоз. В квартире ростовчанина объявлен карантин.
С начала 2019 года это уже второй случай заболевания орнитозом среди попугаев в Ростове-на-Дону. До этого заболевание на Дону не регистрировалось с 2017 года.