Москва, , 15:09 — REGNUM В России метрополитен везде операционно убыточен, кроме Москвы. В связи с этим нужно делать ставку на развитие других видов общественного транспорта. Об этом 16 октября заявил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов на заседании комитета Госдумы по бюджету.

«Что касается других городов, на самом деле, на сегодняшний день метро операционно не убыточно только в городе Москва. Я сейчас не говорю про вложение средств в строительство метрополитена — это очень затратные вещи, естественно, никакой город или регион, кроме одного, это дело не тянет», — заявил Алафинов.

По его словам, метро убыточно даже в Санкт-Петербурге и единственным исключением из этого правила представляет только Москва. При этом в настоящее время по проектированию метрополитена в федеральном бюджете учтена только поддержка Красноярска.

В связи с убыточностью метрополитена Минтранс совместно с Минфином разрабатывает программы поддержки строительства трамвайных линий и расширении парка автобусов на газомоторном топливе.

«Мы в этой связи расставили несколько иные приоритеты. Мы предусмотрели со следующего года 20 миллиардов рублей внутри национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на поддержку регионов по замене автобусного парка автобусами на газомоторном топливе», — отметил он.