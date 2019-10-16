Нальчик, , 15:08 — REGNUM В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который незаконно вступил в брак с несовершеннолетней. Кроме него, к ответственности привлекут и Духовное управления мусульман республики, которое способствовало совершению преступления, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что 27-летний обвиняемый без регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния вступил с 15-летней девушкой в брак. При этом имам мечети, зная «о недостижении девушкой брачного возраста, выдал свидетельство о заключении религиозного брака».

В силу того, что брак был заключен не в органах ЗАГС, молодой муж стал фигурантом дела о «половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», а в муфтият направлено представление об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступления.