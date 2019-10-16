Владимир, , 15:07 — REGNUM Во Владимире завершено расследование уголовного дела врача-инфекциониста городской больницы № 6, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

По версии следствия, в ноябре 2017 года к врачу с многочисленными жалобами обратился 56-летний местный житель. Инфекционист не провела необходимую диагностику и лабораторные и исследования, установленные стандартами, и не собрала анамнез. В итоге мужчине поставили неверный диагноз и назначили неправильное лечение, которое привело к его смерти.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Уголовное дело с обвинительным заключение направили в суд.