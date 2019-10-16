Варшава, , 15:04 — REGNUM В среду, 16 октября окружной суд в Гданьске вынес приговор по делу фирмы Amber Gold. Руководитель фирмы Марчин П. приговорён к 15 годам лишения свободы, его жена Катажина П. — к 12 годам. Против них были выдвинуты обвинения по десяти статьям, главные из которых — мошенничество и незаконная банковская деятельность.

Как поясняет «Польское радио», оглашение приговора началось ещё 20 мая 2019 года, и затянулось потому, что суд зачитывал имена всех 18 тысяч потерпевших, номера их договоров вклада и суммы ущерба.

В ходе судебного процесса, который продлился с марта 2016 года до мая 2019 года, состоялось более 180 заседаний, в ходе которых были допрошены около 730 свидетелей и 10 экспертов. Часть слушаний прошла за рубежом, в том числе в США, Швейцарии, Великобритании. Их проводили польские посольства или консульства.

Как заявила государственный обвинитель Изабелла Янечек, деятельность обвиняемых характеризовалась «расчётливостью и безжалостностью», длилась более трёх лет и охватила всю страну. Многие из потерпевших потеряли сбережения всей жизни. Прокуратура требовала лишения свободы по 25 лет каждому из обвиняемых.

Адвокат Марчина П. Михал Коморовский считает, что суд неправомерно квалифицировал действия его подзащитного как создание финансовой пирамиды, поскольку не выявлены характерные признаки пирамиды, в частности, подзащитный лично не встречался ни с одним из потерпевших, и ни в чём их не убеждал. По мнению адвоката, имело место невыгодное распоряжение имуществом.

Адвокат Катажины П. Анна Журавская заявила, что её подзащитная вообще никоим образом не касалась собственно работы Amber Gold, а занималась только оснащением помещений, декором и их меблировкой, формой для сотрудников, размещением листовок и плакатов, организацией мероприятий для сотрудников. Она предложила обратить внимание на чистоту офисных помещений.

Фирма Amber Gold («Янтарь и Золото») с 2009 года привлекала средства вкладчиков под высокий процент — от 9 до 16,5, что значительно превышает банковские ставки. 13 августа 2012 года компания объявила о ликвидации, тысячам клиентов не вернули вклады или проценты по ним.