Сыктывкар, , 14:58 — REGNUM В очереди на получение земли в Коми стоят 758 семей, Из них 611 — многодетные. Об этом со ссылкой на республиканское правительство сообщает БНК.

На начало этого года в очереди стояло 863 семьи. Два-три года назад очередь насчитывала 1,1 тыс. семей. Сегодня большая часть ожидающих земли — более 500 семей — жители Сыктывкара.

Больше всего очередников ждут участков в Сыктывкаре. Для них подготовят земли в местечке Емваль Эжвинского района и местечке Ягкар неподалеку от пригородного поселка Верхняя Максаковка. Как только это произойдет, очередь по республике почти полностью исчезнет. сли для республиканской столицы вопрос поиска земли для льготников решен, то в других муниципалитетах приходится просить помощи федерального центра.

Например, совсем недавно республика получила право распоряжаться земельным участком в Емвале. Сейчас идет работа по подготовке проектно-сметной документации по обустройству их инженерной инфраструктурой. Как уточнил республиканский министр имущественных и земельных отношений Александр Сажин, территория небольшая — удастся нарезать всего 76 участков. Предоставлять землю там начнут в перспективе ближайших трех лет.

Есть еще один массив в Сыктывкаре, который потенциально можно нарезать на участки для льготников, — по улице Ручейной. Сейчас земля принадлежит Институту агробиотехнологий Коми научного центра, она не используется и зарастает борщевиком. Однако на федеральном уровне введен мораторий на перевод земель сельскохозяйственного назначения в иные категории, исключение делается в особых случаях. Тем не менее республика обратилась в федеральные органы с предложением передать земли Сыктывкару.

Как сообщало ИА REGNUM, с трудностями в поиске подходящих земель для нарезки участков столкнулись и в других регионах: семьи Архангельска, к примеру, жалуются на то, что им предлагают непроходимые участки на болоте, где строительство вести невозможно.