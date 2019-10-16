Москва, , 15:08 — REGNUM В последний рабочий день 2019 года — 30 декабря по всей стране врачи и медицинские работники могут написать заявление об увольнении или заявление о переводе на одну ставку. Об этом 16 октября заявил общественный деятель, фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По России может начаться «итальянская забастовка» — многие врачи или напишут заявление об увольнении или потребуют перевести себя на одну ставку», — заявил медицинский работник.

Также Беляков отметил, что многие врачи, решившие таким образом выразить свой протест против сложившейся в системе здравоохранения ситуации, предпочтут потребовать перевода себя на одну ставку, поскольку увольнение оставит их без средств к существованию.

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