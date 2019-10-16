Белгород, , 15:03 — REGNUM С 8 декабря 2019 года из Белгорода будут курсировать три новых поезда дальнего следования. Пассажиры смогут добрать из областного центра в Москву, Воронеж и Краснодарский край. График движения сформирован на 2019 — 2020 годы, сообщили 16 октября в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

Поезд №99/100 «Белгород — Москва» будет отправляться из Белгорода в 20:05 и прибывать в столицу в 05:56. Из Москвы состав будет уходить в 23:22, прибывать в Белгород в 09:00.

Поезд №547/548 «Белгород — Имеретинский Курорт» — отправление из Белгорода в 23:59, а прибытие в Адлер через день в 15:04, в Имеретинский Курорт в 15:48. В обратную сторону состав будет отправляться из Имеретинского Курорта в 04:50, из Адлера в 05:03, прибывать в Белгород на следующий день в 18:05.

Поезд №685/686 «Белгород — Воронеж» будет оснащён прицепной группой вагонов «Белгород — Новороссийск». Он отправляется из Белгорода в 05:30 и прибывает в Воронеж в 13:22, прицепная группа в Новороссийск будет прибывать на следующий день в 11:25. Отправляться состав будет из Воронежа в 13:45, прибывать в Белгород в 22:35.

Даты отправления поездов следует уточнять.