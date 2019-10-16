Ставрополь, , 14:52 — REGNUM Двенадцать новых машины для защиты от пожаров лесов и заказников закупили на Ставрополье. Спецтранспорт получили девять районов и городских округов региона, сообщили ИА REGNUM 16 октября в пресс-службе губернатора края.

Машины, созданные на базе УАЗ, обладают хорошей проходимостью и устойчивостью. Они предназначены для патрулирования, доставки людей и противопожарного оборудования к местам ландшафтных и лесных пожаров, а также для проведения противопожарных работ.

Отмечается, что лесопатрульные комплексы приобретены за счет краевых средств, дополнительно выделенных региональному министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды.